سقوط شجرة يودي بحياة طفلتين مغربيتين في إيطاليا ورئيس الوزراء الإيطالي يعزي

تحولت عطلة أسرة مغربية في إيطاليا، إلى فاجعة، بعدما تعرضت طفلتان للوفاة بسبب سقوط شجرة، نتيجة سوء الأحوال الجوية في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الأحد، أن طفلتان مغربيتان لقيتا مصرعهما، إثر سقوط شجرة على خيمة كانتا بداخلها بمعية أسرتهما في مخيم بمنطقة ماسا كارارا بإقليم توسكانا شمال إيطاليا، حيث كانوا يقضون العطلة الصيفية قادمين من مدينة طورينو .

الحادث الذي وقع بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح القوية التي تجتاح شمال إيطاليا، تسبب في مقتل إحدى الطفلتين على الفور فيما لفظت شقيقتها أنفاسها الأخيرة لحظات بعد ذلك، كما أصيبت في الحادث شقيقتهما الكبرى التي تخضع حاليا للعلاج في المستشفى، فيما أصيب والداهن بجروح طفيفة.

الحادث خلف تعاطفا إيطاليا كبيرا، وصل إلى أعلى هرم السلطة، حيث أنه مباشرة بعد الحادث، كتب رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي ، في صفحته على موقع تويتر إن “الموت المأساوي للشقيقتين اللتين كانتا في عطلة في مارينا دي ماسا يؤلمنا بشدة عطلة تحولت إلى مأساة”، معبرا عن “مشاعر التعاطف القوية” مع والدي الضحيتين وذويهما.

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من جانبه، قال وزير البيئة، سيرجيو كوستا، إن “الألم الذي أصاب هذه العائلة لا يمكن تصوره ، إنها مأساة تؤلم القلب”.

يشار إلى أنه مباشرة بعد الحادث، أعلنت السلطات الإيطالية عن فتح تحقيق في هذا الحادث، لتحديد المسؤوليات.