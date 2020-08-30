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انخفاض في معدل الوفيات والإصابات اليومية بكورونا في روسيا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 30 أغسطس 2020

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ 24 الماضية انخفاضا في معدل الوفيات والإصابات اليومية بفيروس المستجد"كوفيد-19".

 

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي إنه تم تسجيل 68 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية مقابل 111 وفاة أول أمس ورصد 4890 إصابة جديدة مقابل 4941 إصابة أول أمس، ليصبح العدد الإجمالي للضحايا 17093حالة وفاة والإصابات 990326 إصابة.

 

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وارتفع عدد المرضى، الذين تم شفاؤهم في روسيا بمقدار 2599 خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وتعافى ما مجموعه 806982 شخصا، بينما تبقت 166251 حالة نشطة حتى الآن.

 

وسجلت العاصمة موسكو 695 إصابة و11 حالة وفاة مقابل 677 إصابة و12 وفاة أول أمس السبت، ليبلغ مجموع الحالات 261733، منها 4809 حالات وفاة.

 

وارتفع عدد المتعافين في المدينة إلى 213205 مع تماثل 904 أشخاص للشفاء خلال اليوم الماضي.

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