شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كلمة البحسني في احتفال كلية الشرطة بحضرموت والان مع التفاصيل

الأحد 30 أغسطس 2020 كلمة محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني في حفل إنهاء فترة استجداد الدفعة الثانية "جامعيين" والدفعة الأولى "ثانوي" بكلية شرطة حضرموت للعام الجامعي 2020-2021م..



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