شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يهود يقتحمون الأقصى ويؤدون صلوات تلمودية في حراسة من الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشدّدة من جيش الاحتلال.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 112 مستوطناً اقتحموا على شكل مجموعات باحات الأقصى، وأدوا صلوات تلمودية قبل أن يغادروه من باب السّلسلة.
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