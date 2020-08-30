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مستوطنون يهود يقتحمون الأقصى ويؤدون صلوات تلمودية في حراسة من الاحتلال

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشدّدة من جيش الاحتلال.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 112 مستوطناً اقتحموا على شكل مجموعات باحات الأقصى، وأدوا صلوات تلمودية قبل أن يغادروه من باب السّلسلة.

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