غوتيرش يؤكد حرصه على إزالة أي عقبات تمنع وصول الفريق الفني للأمم المتحدة إلى خزان النفط (صافر) في البحر الأحمر

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:47 مساءً, 30 أغسطس 2020 م المناطق - واس أكد معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش أهمية معالجة الخطر المتزايد لخزان النفط العائم (صافر) في البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة الذي يحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام، مما قد يتسبب في حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية خطيرة تتخطى آثارها اليمن في حال استمرت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في وضع العراقيل أمام الفريق الفني التابع للأمم المتحدة.

جاء ذلك في خطاب تلقاه معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف من معالي الأمين العام للأمم المتحدة، رداً على الخطاب الذي بعثه معاليه بتاريخ 13 أغسطس 2020 م.

وشدد غوتيرش على حرصه لإزالة أي عقبات تمنع وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة إلى خزان النفط دون تأخير، والعمل من خلال منظمات الأمم المتحدة المتخصصة لتفادي الأخطار التي يشكلها الوضع الحالي، مثمناً الدعم الذي يقدمه مجلس التعاون لجهود الأمم المتحدة في هذا الشأن.

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