شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجل 44 ألف إصابة و 1,006 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 44,292 إصابة مؤكدة و 1,006 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,934,824 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 182,149 حالة وفاة.أمريكا تسجل 44 ألف إصابة و 1,006 وفاة بكورونا

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واس_واشنطن

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 44,292 إصابة مؤكدة و 1,006 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,934,824 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 182,149 حالة وفاة.