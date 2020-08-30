شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط صاروخين في محيط مطار بغداد والان نبدء بالتفاصيل
سقط صاروخان من نوع كاتيوشا، مساء اليوم، في محيط مطار بغداد الدولي بغرب العاصمة العراقية.
وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي، بأن الصاروخين لم يسفرا عن أي خسائر تذكر.
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