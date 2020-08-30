الحسين يُلهم مدرب لياقة اسباني

رياضة 2020-08-30 | 23:12 4,661 مشاهدة علق مدرب لياقة فريق الكرة بنادي الشرطة، الاسباني غونزالو رودريغز، على ذكرى عاشوراء باستشهاد الامام الحسين (ع). ونشر رودريغيز صورة عن اداء الزيارة في كربلاء عبر حسابه بـ"فيسبوك" وقال "من أعظم الأشياء التي أتعلمها من الشعب العراقي هو الإمام الحسين! هذا الرجل الذي ضحى في حياته وعائلته من أجل الإنسانية!".



وتابع "بارك الله في الإمام الحسين".



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