الحسين يُلهم مدرب لياقة اسباني

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2020-08-30 | 23:12
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علق مدرب لياقة فريق الكرة بنادي الشرطة، الاسباني غونزالو رودريغز، على ذكرى عاشوراء باستشهاد الامام الحسين (ع).
ونشر رودريغيز صورة عن اداء الزيارة في كربلاء عبر حسابه بـ"فيسبوك" وقال "من أعظم الأشياء التي أتعلمها من الشعب العراقي هو الإمام الحسين! هذا الرجل الذي ضحى في حياته وعائلته من أجل الإنسانية!".
وتابع "بارك الله في الإمام الحسين".
وتابع "بارك الله في الإمام الحسين".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.