توافق لبناني على ترشيح مصطفى أديب رئيسا للحكومة

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، اليوم الأحد، ترشيح السفير مصطفى أديب لرئاسة الحكومة اللبنانية، مؤكداً أنه يجب تشكيل الحكومة سريعاً دون إبطاء.

وقال السنيورة: "نركّز على ضرورة أن يأتي تشكيل الحكومة سريعاً وصياغة بيانها الوزاري من دون إبطاء خصوصاً أنّ الكتل النيابيّة كافّةً أصبحت مطّلعة على حجم الأزمة التي يعاني منها لبنان".

وعقد رؤساء الحكومات السابقون نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام اجتماعاً في بيت الوسط، عشية بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديدة.

من جانب آخر، قال مصدر سياسي، إن كتلة حزب الله وحركة أمل سيسميان السفير مصطفى أديب رئيسا للحكومة في الاستشارات النيابية غدا.

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وأديب سفير لبنان لدى ألمانيا، ودعت الرئاسة إلى مشاورات نيابية غدا الإثنين لاختيار رئيس وزراء جديد.

والخميس الماضي، جددت فرنسا، دعوتها الأطراف اللبنانية إلى العمل على تشكيل حكومة سريعة وإصلاحات "عاجلة"، محذرة من خطر "اختفاء لبنان".

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في تصريحات لإذاعة "آر تي إل".

وقال لودريان إن "الخطر اليوم هو اختفاء لبنان، بسبب تقاعس النخبة السياسية التي يتعين عليها تشكيل حكومة جديدة وبشكل سريع، وتنفيذ إصلاحات ضرورية عاجلة".