البرهان يزور جوبا للمشاركة في مراسم اتفاق السلام

يزور رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، غدا الإثنين، عاصمة جنوب السودان جوبا، للمشاركة في مراسم توقيع اتفاق السلام بالأحرف الأولى بين حكومة الخرطوم والجبهة الثورية.



وأوضح وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، خلال مؤتمر صحفي بجوبا، اليوم الأحد، أنه سيتم تكريم فريق الوساطة من دولة جنوب السودان في احتفال يعد له بالخرطوم.

وقال "التقينا فريق الوساطة برئاسة مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك، ومقرر فريق الوساطة الدكتور ضيو مطوك، ورمضان عبدالله، وكررنا الشكر على الجهد الذي بذلوه طيلة الشهور الماضية".

وأشار صالح إلى أن فريق الوساطة الجنوبية قام بجولات مكوكية بين الخرطوم وجوبا، لتقريب وجهات النظر وصولاً إلى هذه المرحلة، قائلا "هذا اليوم عظيم جدا للشعب السوداني".

ووصل الأحد إلى جوبا رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على رأس وفد رفيع من الحكومة الانتقالية للمشاركة في مراسم توقيع اتفاق السلام بالأحرف الأولى.

ومن المنتظر أن تتوج الأطراف السودانية جولات ماراثونية امتدت لأكثر من عام، بتوقيع اتفاق سلام بالأحرف الأولى يوم غد الإثنين، في عاصمة جنوب السودان جوبا والتي ترعى عملية التفاوض.



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وقال حمدوك عقب وصوله إلى جوبا، إن "الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف السودانية يمنح البلاد طاقة جديدة لمواصلة المسير في طريق البناء".

وأضاف "توصُّلُنا لاتفاق مع أطراف عملية السلام لحظة تاريخية تستحق الاحتفاء والمباركة".

ووصف الوصول إلى الاتفاق ومن ثم التوقيع عليه بالأحرف الأولى بأنه "لحظة تفاؤل بما حققناه معا لشعبنا بمعسكرات النزوح واللجوء وضحايا الحروب الأهلية في السودان وهم يستحقون منّا الكمال".

وقال إن الاتفاق يمثل كذلك لحظة استشراف للمستقبل "بأن نظل نعمل معاً على ألا تتكرر هذه المآسي في السودان مرة أخرى".

وتخللت مفاوضات السلام التي انطلقت في جوبا منذ سبتمبر / أيلول الماضي، حالة من الشد والجذب، لكن إرادة الأطراف جعلت من الاتفاق ممكنا.

وجرى تقسيم تحالف الجبهة الثورية لمسارات متعددة تشمل كل أنحاء السودان، وتم التفاوض معها على أساس مناطقي وقومي، وتوقيع اتفاقيات منفصلة، على أن يتم تجميعها في اتفاقية موحدة يتم توقيعها بالأحرف الأولى يوم غدا الإثنين.

وتوصلت الأطراف لتفاهمات بشأن قسمة السلطة والترتيبات الأمنية وتعويض ضحايا الحرب وغيرها من القضايا الهامة.