شرطة أبوظبي: حماية الأبناء على الإنترنت مسؤولية أولياء الأمور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

دعت شرطة أبوظبي أولياء الأمور إلى حماية الأبناء من عمليات الاستغلال والابتزاز الالكتروني التي قد يتعرضون لها أثناء متابعة “الدراسة عن بعد” على الأنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي مع بداية العام الدراسي الجديد 2020/2021.



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وأوضحت أن “الدراسة عن بعد” أصبحت واقعًا في مختلف انحاء العالم نتيجة الظروف التي فرضتها جائحة “كوفيد-19” ما جعل الانترنت جزءاً هاماً في حياة أطفالنا الذين أصبحوا يتعاملون مع شبكات التواصل بشكل يومي وعلى الرغم من أنها توفر فرص التعلم وتمدهم بالكثير من المصادر والمعلومات إلا أنهم أصبحوا أكثر عرضة للمخاطر على الشبكة العنكبوتية.

وحثت أولياء الأمور على ضرورة مراقبة استخدام الأبناء للتطبيقات الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي وتقديم النصائح المستمرة ومساعدتهم في حماية خصوصيتهم وعدم نشر أو تبادل أية بيانات أو صور شخصية أو بنكية مع الغرباء، والحرص على تحديد أوقات استخدام التطبيقات حتى لايصبح الأبناء عرضة لإدمان الانترنت.

ودعت الأسر إلى توعية أطفالهم بعدم حفظ الملفات الهامة في الهواتف أو الأجهزة الذكية بمختلف أنواعها، وعدم فتح أي روابط إلكترونية مشبوهة، وتمكين وسائل الحماية المتبعة في الحواسيب واستخدام برامج معتمدة لمكافحة الفيروسات، وعدم مشاركة كلمات المرور مع أي شخص مهما كانت الأسباب .