سقوط صاروخي كاتيوشا قرب مطار بغداد.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، مساء الأحد، سقوط صاروخي كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي.



وذكرت خلية الإعلام في بيان، أن "صاروخي كاتيوشا سقطا في محيط مطار بغداد الدولي ولا توجد أي خسائر بشرية تذكر".

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وفجر الجمعة الماضي، أعلن الجيش العراقي، استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وأكد الجيش العراقي أن 3 صواريخ كاتيوشا سقطت داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، وتابع قائلًا: "تم إطلاقها من منطقة البيجية غربي العاصمة".

وتشكل الهجمات المتكررة بصواريخ الكاتيوشا تحديا كبيرا للأجهزة الأمنية العراقية منذ سنوات، والتي غالبًا ما تستهدف المنطقة الخضراء المحصنة أمنيًا ومعسكرات للتحالف الدولي ومصالح الولايات المتحدة في العراق.

وتقف وراء تلك الهجمات مليشيات وفصائل مسلحة مدعومة من إيران.