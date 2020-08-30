مركز تريندز يجري استطلاعاً للرأي حول لقاحات «كوفيد 19»

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

يجري مركز تريندز للبحوث والاستشارات، استطلاعاً للرأي حول لقاحات «كوفيد 19»، لمعرفة رأي أفراد المجتمع حول ما يتم الإعلان عنه من لقاحات على مستوى العالم، ومدى سلامتها واستيفائها للاختبارات والتجارب قبل اعتمادها بشكل نهائي.



ويتضمن الاستبيان ثلاثة أسئلة مهمة، أولها مدى تأييد استخدام لقاح «كوفيد 19» المطور حديثاً مع جميع الأعمار؟، وثانيها هل تؤيد قيام منظمة الصحة العالمية باعتماد اللقاح قبل طرحه للاستخدام العام؟، وثالثها أي من اللقاحات المكتشفة حديثاً تفضل استخدامها (الإماراتي- الأمريكي- البريطاني- الروسي- الصيني)؟. ويتوافر هذا الاستطلاع باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني لمركز تريندز لمدة أسبوعين، لإتاحة الفرصة لأفراد المجتمع للمشاركة فيه.

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ويأتي استطلاع الرأي الجديد حول لقاحات «كوفيد 19»، في إطار حرص المركز على مواكبة الجهود العالمية للتوصل إلى إنتاج لقاح وعلاج آمن لـ «كوفيد 19»، وخاصة بعدما أعلنت روسيا أنها ستبدأ في إنتاج لقاح «كوفيد 19» الروسي «سبوتنيك 5» في شهر سبتمبر 2020، وفي ظل تقارير منظمة الصحة العالمية، التي تشير إلى أن هناك أكثر من 165 لقاحاً عمل على تطويره علماء من مختلف دول المعمورة، من بينها 31 لقاحاً دخل مرحلة التجارب السريرية.

ويعد هذا الاستطلاع، هو الثاني الذي يجريه مركز «تريندز» حول «كوفيد 19»، حيث سبق وأجرى استطلاعاً للرأي، بالتعاون مع «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»، لمعرفة آراء وتصورات مجتمع دولة الإمارات، حيال أزمة فيروس«كوفيد 19»، وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وحظي بمشاركة كبيرة من جانب أفراد المجتمع، مواطنين ومقيمين، على حد سواء.

كما نظم المركز مؤخراً، ندوة دولية عن بعد، تحت عنوان: «علاج دولي مضاد لفيروس كوفيد 19: بين جهود التطوير وبروتوكولات التنظيم»، شارك فيها نخبة من الخبراء الدوليين في المجال الصحي وصناعة اللقاحات والأدوية، تناولوا خلالها طبيعة الجهود الدولية الرامية إلى تطوير علاج لـ «كوفيد 19»، وضرورة العمل على توحيد هذه الجهود، من أجل تسريع عملية تطوير لقاح لهذا الوباء، وإتاحته لجميع دول العالم.