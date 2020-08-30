حزب تركي يدعو للحفاظ على حياة أونسال

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وقالت كاراجا في تغريدة عبر حسابها في تويتر «بغض النظر عن رأيه السياسي وفكره، المواطن الذي يطالب بحقه في محاكمة عادلة من غير المقبول تجاهل هذا الطلب وتركه ليموت، أناشد ضميركم، تعالوا، فلنبق آيتاج على قيد الحياة».
وكان اتحاد الأطباء الأتراك طالب قبل يومين أيضا بالإفراج عنه، بعد وفاة المحامية أيرو تيمتك قبل أيام في السجون التركية.
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