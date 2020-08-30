شكرا لقرائتكم خبر حزب تركي يدعو للحفاظ على حياة أونسال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، المسؤولة عن حقوق الإنسان في الحزب، جوليزار بشير كاراجا، إلى الحفاظ على حياة المحامي التركي ذي الأصول العربية إيتاج أونسال، المضرب عن الطعام منذ أبريل الماضي، بعد ثلاث سنوات من اعتقاله في سبتمبر 2017.

وقالت كاراجا في تغريدة عبر حسابها في تويتر «بغض النظر عن رأيه السياسي وفكره، المواطن الذي يطالب بحقه في محاكمة عادلة من غير المقبول تجاهل هذا الطلب وتركه ليموت، أناشد ضميركم، تعالوا، فلنبق آيتاج على قيد الحياة».

وكان اتحاد الأطباء الأتراك طالب قبل يومين أيضا بالإفراج عنه، بعد وفاة المحامية أيرو تيمتك قبل أيام في السجون التركية.