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حزب تركي يدعو للحفاظ على حياة أونسال

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- بواسطة أيمن الوشواش - دعت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، المسؤولة عن حقوق الإنسان في الحزب، جوليزار بشير كاراجا، إلى الحفاظ على حياة المحامي التركي ذي الأصول العربية إيتاج أونسال، المضرب عن الطعام منذ أبريل الماضي، بعد ثلاث سنوات من اعتقاله في سبتمبر 2017.

وقالت كاراجا في تغريدة عبر حسابها في تويتر «بغض النظر عن رأيه السياسي وفكره، المواطن الذي يطالب بحقه في محاكمة عادلة من غير المقبول تجاهل هذا الطلب وتركه ليموت، أناشد ضميركم، تعالوا، فلنبق آيتاج على قيد الحياة».

وكان اتحاد الأطباء الأتراك طالب قبل يومين أيضا بالإفراج عنه، بعد وفاة المحامية أيرو تيمتك قبل أيام في السجون التركية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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