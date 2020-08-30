شكرا لقرائتكم خبر 15 قتيلا ومفقودا شمال شرق تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أمس ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت ولاية جيراسون التركية المطلة على البحر الأسود إلى عشرة قتلى.

ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» عن صويلو القول، خلال زيارة للولاية، إن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن خمسة مفقودين.

وكانت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أعلنت في بيان في وقت سابق أن 988 فردا و288 مركبة تشارك في جهود الإنقاذ.

وذكرت الأناضول أن عملية تقييم الأضرار لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أنه تم إنفاق تسعة ملايين ليرة (23ر1 مليون دولار) لأعمال إعادة التأهيل في المنطقة.