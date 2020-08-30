15 قتيلا ومفقودا شمال شرق تركيا

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ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» عن صويلو القول، خلال زيارة للولاية، إن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن خمسة مفقودين.
وكانت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أعلنت في بيان في وقت سابق أن 988 فردا و288 مركبة تشارك في جهود الإنقاذ.
وذكرت الأناضول أن عملية تقييم الأضرار لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أنه تم إنفاق تسعة ملايين ليرة (23ر1 مليون دولار) لأعمال إعادة التأهيل في المنطقة.
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