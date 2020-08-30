دعوى أمريكية تطالب طهران بـ1.7 مليار دولار

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وقالت الشركة المشغلة للبورصة الألمانية إن دائنين لإيران أقاموا دعوى في محكمة بنيويورك يطالبون فيها كليرستريم بتسليم الأصول التي يقال إنها ترجع إلى البنك المركزي الإيراني.
وذكر البنك أن غرفة المقاصة تعد المزاعم بلا أساس، وستتخذ خطوات ضدها.
وقال أمير حسين طيبي فارد نائب محافظ البنك المركزي الإيراني في بيان «بعد هزائم قضائية متكررة في لوكسمبورج، يسعى المدعون الأمريكيون لاتخاذ إجراء قانوني ضد كليرستريم أمام محاكم أمريكية. نقوم أيضا بإجراء قانوني جاد لمواجهة هذه الإجراءات».
واستهدفت السلطات الأمريكية كليرستريم لسنوات ضمن تحقيقات عن انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال.
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