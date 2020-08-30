شكرا لقرائتكم خبر دعوى أمريكية تطالب طهران بـ1.7 مليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال البنك المركزي الإيراني إنه يتخذ إجراءات قانونية لمواجهة دعوى قضائية رفعها دائنون أمام محكمة أمريكية يطالبون فيها بتسليم أصول بقيمة 1.7 مليار دولار تحوزها وحدة كليرستريم التابعة للبورصة الألمانية.

وقالت الشركة المشغلة للبورصة الألمانية إن دائنين لإيران أقاموا دعوى في محكمة بنيويورك يطالبون فيها كليرستريم بتسليم الأصول التي يقال إنها ترجع إلى البنك المركزي الإيراني.

وذكر البنك أن غرفة المقاصة تعد المزاعم بلا أساس، وستتخذ خطوات ضدها.

وقال أمير حسين طيبي فارد نائب محافظ البنك المركزي الإيراني في بيان «بعد هزائم قضائية متكررة في لوكسمبورج، يسعى المدعون الأمريكيون لاتخاذ إجراء قانوني ضد كليرستريم أمام محاكم أمريكية. نقوم أيضا بإجراء قانوني جاد لمواجهة هذه الإجراءات».

واستهدفت السلطات الأمريكية كليرستريم لسنوات ضمن تحقيقات عن انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال.