التحالف العربي يدمر طائرة حوثية مفخخة

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وأعلن المالكي قبل يومين اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقها الحوثيون تجاه نجران، بعدما استمرت محاولاتهم البائسة طوال الفترة الماضية تجاه الأعيان المدنية، في تأكيد على استمرار عدوانهم.
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