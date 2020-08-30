التحالف العربي يدمر طائرة حوثية مفخخة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء أمس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية. وأعلن المالكي قبل يومين اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقها الحوثيون تجاه نجران، بعدما استمرت محاولاتهم البائسة طوال الفترة الماضية تجاه الأعيان المدنية، في تأكيد على استمرار عدوانهم.

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