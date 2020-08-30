شكرا لقرائتكم خبر 88 قتيلا وخسائر كبيرة بسبب ارتفاع منسوب النيل بالسودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أمس أن فيضانات النيل هذا العام تسببت في «خسائر مفجعة وموجعة في الأرواح والمملتكات».

وكتب حمدوك على حسابه على موقع فيس بوك، أن «مناسيب النيل وروافده هذا العام، وبحسب وزارة الري والموارد المائية، غير مسبوقة منذ عام 1912».

ووجه «باستمرار التنسيق الفعال بين كل مؤسسات وأجهزة الدولة وعلى رأسها المجلس القومي للدفاع المدني في هذا النفير الوطني الكبير، وتعزيز التنسيق الكامل فيما بينهم ومع كافة قطاعات المجتمع المدني لحشد كافة الموارد المادية والبشرية الممكنة للعمل على تخفيف حدة الفيضان على مواطنينا»، وأكد أنه يجري بالتوازي العمل «لوضع الخطط للتعامل الجذري مع الفيضان مستقبلا».

ووفقا لأحدث البيانات المتوفرة من وزارة الداخلية السودانية، فقد تسببت الفيضانات حتى الآن في وفاة 88 شخصا وإصابة 44 آخرين، فضلا عن إلحاق أضرار بعشرات الآلاف من المنازل.

وكان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي وجه بإنشاء غرف طوارئ خاصة لترتيب مساعدات للمتضررين، وتعهد بتوفير الاحتياجات اللازمة لهم.