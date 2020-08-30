شراكة سعودية يمنية لتمكين المرأة وتخفيف معاناتها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مذكرة تعاون مشترك مع مؤسسة فتيات مأرب لدعم رؤية المؤسسة في تمكين دور المرأة اليمنية اقتصاديا من خلال «مشروع سبأ للتمكين الاقتصادي للمرأة اليمنية»؛ بهدف تطوير دور النساء في الساحة الاقتصادية عبر تأهيلهن وإعدادهن لإنشاء مشاريع هادفة وفق أسس مهنية عالية وتخفيفا من معاناة المرأة، وتوفيرا للحياة الكريمة لها ضمن المشاريع السعودية التي تسهم في النهوض الاقتصادي باليمن. وأوضح المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر خلال توقيع مذكرة التعاون أن المشروع يعد الأول الذي يوقعه البرنامج السعودي مع مؤسسة تنموية تقودها امرأة يمنية سواء في مأرب أو على مستوى اليمن. وأبان أن حاضنة الأعمال التي جهزت وأعدت في مأرب ستكون عملا نموذجيا لكل ما يمكن عمله في تمكين الفتيات والشباب في مأرب، التي ستنعكس إيجابيا على بقية محافظات اليمن، وأكد أن الدعم التنموي بمأرب يأتي في جميع المجالات، ومنها دعم القطاع الصحي؛ حيث جهزت مستشفيات عدة عبر تأمين احتياجات العيادات من الأجهزة وتأمين سيارات الإسعاف وتجهيز غرف العناية المركزة بالإضافة إلى تجهيز عدد من المراكز الصحية في مأرب بالأجهزة الطبية. وأشار إلى أن قطاع التعليم بمحافظة مأرب دعم بمشروع بناء كليات جامعة سبأ ومدرسة الموهوبين، وكذلك مشروع حافلات النقل الجامعي لطالبات جامعة سبأ لنقلهن من القرى والمناطق البعيدة إلى الجامعة، وفي قطاع الزراعة والمياه حفرت مجموعة من الآبار لخدمة أهالي محافظة مأرب. من جهتها، أعربت رئيس مؤسسة فتيات مأرب ياسمين علي القاضي خلال التوقيع عن شكرها لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على الدعم والمشاريع التنموية المقدمة للشعب اليمني، منوهة بالأثر الذي تحقق من خلال التعاون في المجال الاقتصادي عبر عدد من الأنشطة أو من خلال هذه الاتفاقية التي ستحفز النساء على الإبداع والابتكار في تنفيذ وقيادة مشاريع صغيرة ليصبحن مع الوقت رائدات أعمال.

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