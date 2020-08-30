رئيس مرفأ بيروت يثمن الجسر الجوي للمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ثمن رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت باسم القيسي المساعدات التي قدمتها السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ، من خلال الجسر الجوي الإغاثي بتقديم مساعدات إنسانية للشعب اللبناني، إثر الانفجار الأليم الذي وقع في مرفأ بيروت.

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