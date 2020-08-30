شكرا لقرائتكم خبر 11 طنا من الأغذية السعودية إلى جزيرة ميون اليمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 150 سلة غذائية، تزن 11 طنا و 100 كجم، للأسر المحتاجة في جزيرة ميون التابعة لمحافظة تعز، استفاد منها 900 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وواصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة، حيث راجع العيادات خلال الأسبوع الماضي 648 مستفيدا في قسم التسجيل والفرز، و121 شخصا في قسم الملاحظات، و34 في عيادة التنويم، و648 في قسم المصابين بالأوبئة، و614 مراجعا لقسم التوعية والتثقيف.

وأكمل مركز الملك سلمان للإغاثة تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، حيث شهد الأسبوع الماضي ضخ 287,000 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 413,000 لتر مياه للخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.