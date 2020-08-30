شكرا لقرائتكم التحالف يدمّر زورقاُ حوثياً في البحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، اعتراض وتدمير زورق مفخخ بجنوب البحر الأحمر.

وكشف بيان التحالف أن ميليشيا الحوثية أطلقت الزورق المفخخ من محافظة الحديدة.

إلى ذلك أكد التحالف استمرار تنفيذ الإجراءات ضد الميليشيا لتدمير قدراتها المهددة للأمن الإقليمي.

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تدمير طائرة مسيرة

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان التحالف تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران نحو مطار أبها الدولي، مؤكداً أن فعل الحوثيين هذا هو عمل إرهابي ووحشي.

كما ندد التحالف بمحاولة الحوثيين تهديد المسافرين في المطار، مشيراً إلى أن تدمير المسيرّة أدى لتساقط شظايا على المكان دون أي أضرار أو إصابات.

"سنحاسب المتورطين"

وأعلن التحالف أنه سيواصل الإجراءات لردع الميليشيات الحوثية الإرهابية، مشدداً على نيته محاسبة المتورطين بالعمل الإرهابي بما يتوافق مع القانون الدولي.

إلى ذلك، أضاف أنه ستتم محاسبة العناصر الإرهابية على تخطيط وتنفيذ هذا العمل الإرهابي.