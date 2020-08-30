محافظ القاهرة: أبناء العاصمة يتصدرون أوائل الدبلومات الفنية الفندقية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، إن أبناء العاصمة من طلبة وطالبات الدبلومات الفنية الفندقية، حصدوا المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، حيث حصلت القاهرة على المركز الأول والثاني والثالث لعدد 7 طلبة في الدبلوم الفني الفندقي نظام السنوات الثلاث، والمهني، والمزدوج.

وأضاف المحافظ، في بيان له، أنه ينتهز هذه الفرصة ليهنئ الأوائل من أبناء العاصمة، ويدعوهم إلى استمرار الاجتهاد والتفوق، مؤكدًا رؤية القيادة السياسية ودعمها المستمر لكافة شعب وقطاعات التعليم الفني، الذي يعد لبنة هامة لبناء مستقبل الوطن.