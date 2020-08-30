في 11 مركزًا.. القليوبية تسجل صفر إصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

سجلت القليوبية، اليوم الأحد، صفر إصابات بفيروس كورونا على مستوى المحافظة، في 11 مركزًا ومدينة، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الأحد عند 9248 حالة إصابة.

استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية اليوم وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية:

مركز ومدينة الخانكة 724 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 627 حالة، وبنها 2415 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1191 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1183 حالة، وشبين القناطر 731 حالة، وطوخ 1026 حالة، وقليوب 679 حالة، ومدينة قها 47 حالة، وكفر شكر 451 حالة إصابة.​