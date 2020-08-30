الجامعة الإسلامية بالسعودية.. تعرف على كافة تاريخ نشأتها وكل المعلومات عنها

أصبحت الجامعة الإسلامية ضمن الكلمات الأكثر بحثًا في المملكة العربية السعودية، وذلك بعدما تفقد رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الأمير ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود، اليوم الأحد، سير العملية التعليمية بالجامعة في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد ١٤٤٢هـ، وذلك بحضور عدد من وكلاء الجامعة والعمداء والمسؤولين.

وزار رئيس الجامعة عدداً من كليات الجامعة والعمادات المساندة والإدارات المختلفة، والمعاهد والدور، كما اطلع على عدد من الخدمات المقدمة خلال

جائحة فيروس كورونا ، بالإضافة إلى مدى تطبيق البروتوكولات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة وتنفذها وزارة التعليم من خلال الجامعات.

ونقدم إليكم بعض المعلومات عن الجامعة الإسلامية

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة هي جامعة حكومية سعودية، تقع في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية. وهي تحت إشراف وزارة التعليم السعودية، وقد تأسست بموجب المرسوم الصادر من الملك سعود بن

عبد العزيز آل سعود في 25 ربيع الأول 1381 هـ الموافق 6 سبتمبر 1962 م بإنشاء جامعة تختص بالعلوم الشرعية والدينية بالمدينة المنورة وأتخذت الجامعة الإسلامية تنظيماً حين تأسيسها من كليتي الشريعة الإسلامية والدعوة وأصول الدين، وتقع مبانيها على ضفة وادي العقيق الغربية جنوبي القصور الملكية على بعد 5 كم من الحرم.

أما كليات الجامعة، فهي كلية الشريعة وكلية الدعوة وأصول الدين وكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية وكلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية وكلية اللغة العربية وكلية الهندسة وكلية الحاسب الآلي وكلية العلوم وكلية الأنظمة والدراسات القضائية.