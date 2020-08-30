شروط الحصول على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية

وضع بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، شروطًا للحصول على قرض الزواج الذي يهدف لإعانة وتشجيع الشباب على الزواج الذين يقلّ دخلهم الشهري عن 12,500 ريال.

ويقدم بنك التنمية الإجتماعية حزمة من منتجات التمويل الاجتماعي والموجهه إلى شريحة هامة من المواطنين وهم ذوي الدخل المنخفض حيث يتيح البنك فرصة الحصول على تمويل ميسر يمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن

شروط الحصول على تمويل بنك التنمية الاجتماعية

احتياجاتهم الأساسية سواء للفرد أو الأسرة.

• أن لا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة، ولا يزيد الدخل الشهري عن 12.500 ريال.

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• أن يكون الزواج للمرة الأولى ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته الأولى أو من طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول

بها، وأن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دوللدول الخليج العربية.

• إذا كانت الزوجة تحمل جنسية دولة أخرى من غير دول المجلس فيشترط الحصول على موافقة على هذا الزواج من الجهة المختصة بذلك.

• يجب تقديم عقد نكاح رسمي مصدق من المحكمة المختصة على ألا يكون قد مضى على تاريخه أكثر سنتين هجريتين، ويتم احتساب المدة من تاريخ تقديم الطلب، ويمكن الجمع بين قرض تمويل الزواج وبين منتج تمويل نفاذ للعميل نفسه.