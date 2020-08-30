أمريكا تُسجل 1006 وفيات بكورونا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان اليوم الأحد، إن عدد وفيات فيروس كورونا زاد 1006 حالات إلى 182149 في المُجمل مضيفة أن الإصابات ارتفعت بواقع 44292 إلى خمسة ملايين و934824 حالة. و934824 حالة. ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم السبت مقارنة بتقرير اليوم السابق. Advertisements ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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