أبرز المعلومات عن جامعة القصيم بعد تصدرها التريند

قرر الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، رئيس جامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية، قبول المنح المجانية في برامج الدرسات العليا المخصصة لأبناء شهداء الواجب، وذلك من منطلق مسؤولية الجامعة الاجتماعية، وتقديراً من الجامعة لدور آبائهم وتضحياتهم في الدفاع عن الدين والوطن، وإيماناً بالوفاء لأهل الوفاء والتضحية.

وتأتي هذه الخطوة من الجامعة ضمن اهتمام القيادة الرشيدة بأسر الشهداء وذويهم ومساعدتهم وإعانتهم على تحمل أعباء وتكاليف الدراسة، ولتخليد دور هؤلاء الأبطال الذين قدموا أرواحهم للذود عن حدود هذا الوطن والدفاع عنه وعن مقدراته.

وتقدم إليكم كل ما تريد معرفته

جامعة القصيم هي جامعة سعودية حكومية تقع في مدينة بريدة شمال مطار الأمير نايف، وهي إحدى الجامعات الحكومية الشاملة، تشرف عليها وزارة التعليم السعودية ويتولى إدارة الجامعة أ.د. عبد الرحمن بن حمد الداود.

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وتشتمل على 71 تخصصاً علمياً في المجالات المختلفة، الشرعية والعربية والإنسانية إضافة إلى التخصصات العلمية والهندسية والصحية. وتقدم الجامعة جميع الدرجات العلمية بعد المرحلة الثانوية.

تعد جامعة القصيم من أوائل الجامعات الحديثة، بعد الجامعات السبع، من حيث النشأة

والتطور والتوسع، صدر القرار بإنشاء جامعة القصيم في العام الدراسي 1423/1424 هـ والتي كانت حينها تشتمل على سبع كليات تابعة لفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وفرع جامعة الملك سعود في منطقة القصيم.

كما انضمت لاحقاً كليات البنات المنتشرة بمنطقة القصيم وكذلك كلية المعلمين بالرس. تقع المدينة الجامعية الرئيسية في مدينة بريدة وعلى مساحة قدرها 7.8 مليون م2. كذلك تنتشر مجموعة من الكليات عبر محافظات المنطقة بمقراتها المنفصلة. بلغ عدد الطلاب والطالبات المقيدين بجامعة القصيم خلال العام الجامعي 1428/1429هـ 40000 طالب وطالبة بمختلف البرامج والدرجات كما بلغ عدد الهيئة التدريسية والموظفين 3000. توفر الجامعة مكتبة مركزية إضافة إلى مجموعة من المكتبات الفرعية بطاقة استيعابية تصل إلى مليون مجلد.