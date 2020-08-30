ميشال عون يدعو لإعلان لبنان دولة مدنية

قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأحد، إنه يدعو لإعلان لبنان "دولة مدنية"، لافتا إلى أنه يتعهد بالدعوة إلى حوار يفضي لصيغة توافقية تترجم

بالتعديلات الدستورية.وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية: "الأمل موجود دائما ومهما تكن الصعوبات فعلينا مواجهتها لنتغلب عليها ونتخطاها، ولا ننسى أبدا أننا نرقد تحت التراب على رجاء القيامة فلا يمكن أن نيأس أو نحبط ونحن أحياء".وتابع: "لم أتغير وما زلت كما أنا، إنما القوى المتصارعة خارجيا وداخليا شكلت حاجزا أمامي".