المغرب يُسجل 1343 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، عن تسجيل 1343حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 61399 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.
وكشف معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة، حول الوضع الوبائي للفيروس فيالمغرب أنه تم تسجيل 1737حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس السبت، إلى الساعة الخامسة من اليوم الأحد، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 46355.
وأضاف المتحدث تم تسجيل 33 حالة وفاة في 24 ساعة،لترتفع الحصيلة إلى 1111 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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