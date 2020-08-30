متظاهرون يُسقطون تمثال أول رئيس وزراء في كندا

قال مسئولون بالحكومة الكندية، إن محتجين يطالبون بوقف تمويل الشرطة أسقطوا تمثالًا للسير جون ماكدونالد أول رئيس للوزراء فى البلاد بوسط مدينة مونتريال.
حدث ذلك في نهاية مسيرة سلمية، عندما تسلقت مجموعة من المتظاهرين النصب وجذبوا التمثال إلى الأسفل؛ ما أدى لانفصال الرأس، حسبما أظهرمقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتزايد الدعوات إلى وقف تمويل الشرطة في أنحاء الولايات المتحدة وكندا بعد سلسلة من وقائع العنف التى شاركت فيها الشرطة.
وفجرت وفاة الرجل الأسود جورج فلويد بعدما ألقت شرطة منيابوليسالقبض عليه فى مايو، احتجاجات فى شتى أرجاء العالم على التمييز العرقى ووحشية الشرطة، وأيضا تعهدات جديدة من البعض بمحاربة العنصرية.
وفي يونيو، أدى مقطع فيديو يظهر الاعتقال العنيف لأحد قادة السكان الأصليين بكندا على يد الشرطة إلى إثارة تساؤلات حول استخدام الشرطة للقوة.
وغطت رسوم جرافيتى تمثال ماكدونالد مرارًا فى السنوات الماضية وكثيرًا ما كان يُطلى باللون الأحمر.
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