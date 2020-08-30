غدًا.. رئيس مجلس السيادة السوداني يُشارك في توقيع اتفاق السلام بجوبا

أعلن فيصل محمد صالح الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية وزير الثقافة والإعلام، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، سيصل إلى جوبا غدا؛ للمشاركة في احتفال التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية).
ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن وزير الإعلام السوداني قوله،
وأضاف أن فريق الوساطة قام أيضا بجولات مكوكية بين الخرطوم وجوبا، لتقريب وجهات النظر وصولا إلى هذهالمرحلة، معربا عن تقدير وشكر حكومة السودان للوساطة.
من جانبه، قال رئيس فريق الوساطة مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية توت قلواك، إن جنوب السودان استعدت بالكامل لانطلاق الاحتفالات يوم غد، مضيفا: "الآن تحقق الحلم بالوصول للسلام، وناقشنا من خلال جلسات طويلة مع كل الأطراف قضية الحرب والسلام".
وأوضح أنه يتبقى فقط ملف "الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو"، الذي ما زال طاقمه موجودا في جوبا، ومتمسك بمنبرها للوصول إلى سلام.
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