الجزائر تُسجل 364 إصابة جديدة بكورونا

أعلن جمال فورار المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس "كورونا" بالجزائر، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" بالبلاد إلى 44 ألفًا و146 مصابًا، و1501 حالة وفاة.
وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إنه تم تسجيل 364 حالة إصابة جديدة، و10 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلتللشفاء 30 ألفا و978 حالة.
وأضاف فورار أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 29 مريضا بالعناية المركزة.
يُذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا ليصبح من 11مساء إلى 6 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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