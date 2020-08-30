‫العراق: قصف صاروخي يستهدف "المنطقة الخضراء" ببغداد لليوم الرابع  

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، مساء الأحد، أن هجوما بصاروخي "كاتيوشا" استهدف "المنطقة الخضراء" وسط العاصمة بغداد، حيث مقر السفارة الأمريكية ومباني بعثات دبلوماسية أخرى.

وقالت خلية الإعلام الأمني، التابعة للوزارة، في بيان، إن "صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا في محيط المنطقة الخضراء".

وأشارت أن القصف لم يسفر عن أي خسائر بشرية.

ولم تتهم وزارة الدفاع أي جهة بالووقف وراء القصف، كما لم يعلن أي طرف مسؤوليته عنه.

والهجوم هو الرابع من نوعه خلال أربع أيام، اذ تعرضت المنطقة الخضراء، السبت، إلى قصف بصاروخ "كاتويشا"، فيما قُصفت، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، بأربع صواريخ من ذات الطراز، ولم يسفر أي هجوم عن خسائر بشرية.

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وتواجه "المنطقة الخضراء"، التي تضم سفارة واشنطن في بغداد، والقواعد العسكرية التي تستضيف قوات التحالف الدولي، هجمات مشابة متفرقة، منذ مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية، مطلع العام الجاري.‎

ويقول رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن الهجمات الصاروخية تستهدف إحراج الدولة.

وكانت فصائل شيعية مسلحة، بينها كتائب "حزب الله" العراقي، هددت باستهداف القوات والمصالح الأمريكية بالبلاد، في حال لم تنسحب امتثالا لقرار برلماني يقضي بإنهاء الوجود العسكري فيها.

وتتهم الولايات المتحدة كتائب "حزب الله" وفصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران، بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية.



المصدر: الاناضول