سيارة تهاجم موكب عاشورائي غربي طهران وتدهس عدداً من الأشخاص

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 57 دقيقة

أعلن نائب قائد شرطة غرب طهران مهدي سربناه في تصريح صحفي عن إصابة 6 أشخاص على الأقل جراء هجوم بسيارة من نوع “بيجو” على موكب عاشورائي.

وقال “سربناه” أن سيارة البيجو كان يقودها كان يقودها رجل ويرافقه في السيارة عدة أشخاص، هاجم بسيارته موكب عاشوراء في ساحة بهاران ولاذ بالفرار.

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وتابع سربناه أن سائق السيارة وبعد أن دهس عدة أشخاص في الموكب توجه نحو ساحة مصلى المجاورة ودهس عددا آخر من المارة، مشيرا إلى أنه تم اعتقاله بعد ساعات في شارع الإمام الحسين في البلدة، فيما فر بقية الأشخاص الذين كانوا داخل السيارة.

بدورها، أكدت الشرطة أنه لا تتوفر إحصائية دقيقة حول عدد المصابين، مشيرة إلى إصابة ستة على الأقل وفق تقديرات أولية، وأضافت أن الحادث قيد التحقيق دون أن تشير إلى أي طابع إرهابي للحادث.