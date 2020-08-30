الإمارات تسجل 362 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الإمارات تسجل إصابات جديدة بكورونا
سجلت الإمارات،الأحد، 362 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، بالإضافة لثلاث حالات وفاة .
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن إجرائها 87,955 فحصا جديدا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، تأتي هذه الفحوصات تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” والمخالطين لهم وعزلهم.
وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 69,690 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 382 حالة.
وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.
وأعلنت الوزارة عن شفاء 398 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 60,600 حالة.
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