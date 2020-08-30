الجيش المصري يعلن مقتل 73 إرهابيا شمالي سيناء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت القوات المسلحة المصرية، الأحد، القضاء على73 إرهابيا وتدمير 10 عربات دفع رباعي شمالي سيناء

كما أعلنت عن استشهاد وإصابة 3 ضباط و4 جنود بمناطق العمليات.

ومن جهة أخرى، كشف الجيش المصري عن استهداف 9 عربات دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولتها اختراق الحدود الغربية مع ليبيا.

وفي الوقت نفسه، قامت القوات البحرية بتكثيف التمشيط في البحرين المتوسط والأحمر، لتأمين الأهداف الاقتصادية وتأمين الشريط الساحلى ضد أية تهديدات، كذلك تفعيل إجراءات الأمن البحرى داخل مياهنا الإقليمية.

Advertisements

وأمر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي باستمرار القوات المسلحة المصرية التحلي بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، الإثنين الماضي، مع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

كما حضر الاجتماع رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة المصرية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقائد المنطقة المركزية العسكرية .

وتواصل قوات الجيش والشرطة المصرية “العملية الشاملة سيناء منذ عام 2018″، للقضاء على الإرهاب وتطهير شبه جزيرة سيناء، وتأمين الحدود الغربية والجنوبية لمصر.