السلطات الإسبانية تجلي أكثر من 3000 شخص بسبب حريق التهم آلاف الهكتارات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت السلطات الإسبانية اليوم الأحد أنها قامت بإجلاء أكثر من 3000 شخص بسبب حريق التهم حتى الآن حوالى 10 آلاف هكتار في مقاطعة هويلبا الإسبانية (جنوب غرب)

وقال ناطق باسم حراس الغابات في المنطقة “هذا أكبر حريق منذ بداية العام في الأندلس”.

وأوضح ناطق باسم خدمات الطوارئ الإقليمية الأحد أنه في مدينة ألموناستر لا ريال “ما زالت النيران نشطة ونحاول السيطرة عليها”.

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وأجبر حريق الغابات هذا الذي ما زال سببه مجهولا نحو 3200 شخص على مغادرة منازلهم كإجراء وقائي، وأتى على حوالى 10 آلاف هكتار من الأراضي، وفقا لأحدث تقرير صادر عن السلطة التنفيذية الإقليمية.

وصرح الناطق باسم هيئة إدارة الغابات “ما يقلقنا هو الدخان، ولهذا السبب تقوم السلطات بإجلاء سكان المناطق التي يصل إليها”.

ودعت المنطقة الجيش إلى مساعدة مئات من رجال الإطفاء في مكافحة الحريق على الأرض ومن الجو.

وبسبب مناخها الحار والجاف، تشهد إسبانيا، وهي ثاني أكبر وجهة سياحية في العالم، كل صيف حرائق غابات قد تصبح، وفقا للخبراء، أكثر تواترا وحدة بسبب ظاهرة تغير المناخ.