اعتقال المغربي الذي قتل زوجته في إسبانيا بطعنات سكين

اعتقلت المصالح الأمنية الاسبانية مهاجرا مغربيا، يبلغ من العمر 45 سنة، بعد إقدامه على قتل زوجته المغربية، 41 سنة، بطعنات سكين بمنطقة مورسيا جنوب الجارة الشمالية للمغرب.

وكشفت صحيفة “لابيرداد” أن رجال الأمن تمكنوا من تحديد مكان اختباء الجاني واعتقاله بعد ارتكابه لجريمة القتل والهروب.

وشدد المصدر ذاته على كون وقت ارتكاب الجريمة تزامن مع وجود طفلي الجاني والضحية ( 14 و10 سنوات) بالشاطئ، مبرزا في السياق ذاته أن عودة أحد الأبناء إلى المنزل جعلته يكتشف جثة والدته هامدة متأثرة بطعنات سكين قاتلة، الشيء الذي جعله يخبر رجال الأمن، الذين كانوا في مهمة بالشارع لمراقبة الالتزام بالتدابير الوقائية لمواجهة تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

وأكد المصدر ذاته أن الجاني لديه سوابق في قضايا مختلفة، وأنه غادر السجن قبل 3 أشهر فقط، وهرب على مثن سيارة من نوع “فولسفاكن” رمادية اللون قبل أن يتم الاهتداء إلى مكان اختبائه واعتقاله.

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