نارسا.. تعليق الخدمات المقدمة بمركز تسجيل السيارات بمقاطعة مولاي رشيد بالدار البيضاء حتى إشعار آخر

أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) أن كافة الخدمات المقدمة لمرتفقي مركز تسجيل السيارات بمقاطعة مولاي رشيد بالدار البيضاء تم تعليقها ابتداء من غد الاثنين (31 غشت) وحتى إشعار آخر. وحسب الوكالة، فإن هذا الإجراء الاضطراري يندرج في إطار التدابير الاحترازية لمحاربة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) الكفيلة بضمانسلامة وصحة الموظفين والعاملين والمرتفقين على حد سواء. وفي هذا الصدد، أهابت النارسا بكافة المرتفقين بإلزامية التقيد بالتدابير والإجراءات الوقائية والصحية، وخاصة استعمال الكمامة واحترام التباعد الجسدي عند الولوج إلى الخدمات المقدمة من طرف المصالح الترابية للوكالة (مراكز تسجيل السيارات) أو من طرف مؤسسات تعليم السياقة ومراكز الفحص التقني للمركبات.

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