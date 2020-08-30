عمرو دياب متهم بخداع جمهوره

اتهم الجمهور الفنان المصري، عمرو دياب، ومنصة أنغامي، بخداعه، بسبب حفل أونلاين، الذي دفع مقابلا ماديا من أجل مشاهدته.
ويرى جمهور الهضبة أن فنانه المفضل خدعه، بالترويج لحفل سيكون مباشرا في حين كان مسجلا سابقا، ولم يدم بثه، ليلة أول أمس الجمعة، إلا نصف ساعة، غنى فيها 5 أغان بلاي باك، فقط.
واعترف المسؤلون على تطبيق “أنغامي” بشكل غير مباشر بصحة رأي الجمهور، على الرغم من أن الاعلانات كانت قد روجت أن الحفل سيكون مباشرا، إذ أكد بيان صادر عن إدارة التطبيق أن الحفل تم تصويره في الساحل الشمالي، في وقت سابق، وتعهدت في بيانها برد سعر التذاكر إلى الجمهور ممن لم يتمكنوا من مشاهدة الحفل، بعد المشاكل التقنية، التي حدثت، بل ووعدت الجمهور بهدايا عديدة من التطبيق، سيتم الإعلان عنها، الأسبوع المقبل.
ويعتبر حفل عمرو دياب الأون لاين أول حفل لفنان عربي يؤدي الجمهور لحضوره، فيما كانت جميع حفلات النجوم أون لاين قبله بشكل مجاني.
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