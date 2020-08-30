شرطة أبوظبي تشارك في مبادرة "أم الإمارات قدوة ملهمة"

الأحد 30 أغسطس 2020

شاركت شرطة أبوظبي، في مبادرة «أم الإمارات قدوة مُلهمة»، لإتاحة المجال أمام خط الدفاع الأول والموظفين والأمهات والأطفال، للتعبير عن تقديرهم وشكرهم لـ «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وتزامناً مع يوم المرأة الإماراتية.



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‏‎وتتضمن المبادرة التي أطلقتها مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، تنفيذ لوحة فنية، يتم تجميعها من قطع ممغنطة، لتشكيل شعار «أم الإمارات»، وعبارة «نور يتلألأ في سماء الإمارات»، وهي من صوغ وإلهام الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان رئيس المؤسسة، وتم تخصيص خانة لكتابة كلمة، تعبيراً عن مشاعر المحبة لأم الإمارات.

وعبرت منتسبات شرطة أبوظبي عن سعادتهن واعتزازهن بالمشاركة في تجميع القطع الممغنطة لتشكيل الشعار، في رسالة محبة وامتنان لسموها، وثمن جهود أم الإمارات في النهوض بمسيرة المرأة الإماراتية، وتبني قضاياها، والاهتمام بتحفيزها، ودعم ريادتها، لتؤدي دورها الرائد في المجتمع.