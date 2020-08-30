تراجع وتيرة الإصابات بفيروس "كورونا" في بلجيكا

الأحد 30 أغسطس 2020

أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن المركز الطبي التابع لوزارة الصحة البلجيكية في بروكسل أن 437 شخصا في المتوسط ثبتت إصابتهم بالفيروس المستجد بلجيكا خلال الأسبوع الماضي.



وانخفض اتجاه الإصابات الجديدة يوميا بنسبة 15 بالمئة خلال فترة السبعة أيام من 20 إلى 26 أغسطس الحالي . كما تراجع متوسط عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في بلجيكا لعدة أيام متتالية.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ بداية الجائحة 84.599 .

ويعكس المجموع جميع الأشخاص المصابين في بلجيكا، ويشمل الحالات النشطة المؤكدة وكذلك المرضى الذين تعافوا أو توفيوا من عواقب الفيروس.

Advertisements

ووفقا للمعطيات الرسمية التي نشرت اليوم في بروكسل وخلال الفترة من 20 إلى 26 أغسطس، سجلت السلطات متوسط 15 حالة دخول جديدة إلى المستشفيات يوميا، مقارنة بالمعدل اليومي البالغ 28 حالة في الأسبوع السابق.

ويوجد 230 مريضا حاليا في المستشفىات، أي أقل بـ 23 مريضا من اليوم السباق ومن بين هؤلاء 72 في وحدة العناية المركزة أي أقل بخمسة وفي وحدة العناية المركزة يستخدم 42 مريضا جهاز التنفس الصناعي.

وبلغ متوسط عدد الوفيات 4 يوميا خلال الأسبوع الماضي ، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 57 بالمئة مقارنة بمتوسط الأسبوع السابق.. كما انخفض العدد اليومي للوفيات الجديدة بشكل مطرد خلال الأسبوع الماضي وكان أعلى رقم يومي هو 13 حالة وفاة في 11 أغسطس وهو أعلى رقم منذ 22 يونيو الماضي وقد وصفت هذه الفترة بأنها الموجة الثانية من الوباء في بلجيكا.

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات في بلجيكا منذ بداية الوباء 9891 .