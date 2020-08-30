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فرنسا: 5413 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

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سجلت فرنسا 5413 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس ، اليوم الأحد، مقابل 5453 يوم السبت.

وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 30606 مقابل 30602 يوم السبت.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في المستشفيات 4535 مقابل 4530 في اليوم السابق، وارتفع عدد المرضى بوحدات الرعاية الفائقة إلى 402 مقابل 400 في الإحصاء السابق.

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