شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: 5413 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 30606 مقابل 30602 يوم السبت.
وبلغ عدد المصابين بالفيروس في المستشفيات 4535 مقابل 4530 في اليوم السابق، وارتفع عدد المرضى بوحدات الرعاية الفائقة إلى 402 مقابل 400 في الإحصاء السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا: 5413 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.