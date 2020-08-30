الجيش المصري يكشف حصيلة إستهداف الإرهاب شرقاً وغرباً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، مقتل 73 إرهابيا وتدمير 10 عربات دفع رباعي شمالي سيناء (شمال شرقي البلاد).



كما أعلن استشهاد وإصابة 3 ضباط و4 جنود بمناطق العمليات.

ومن جهة أخرى، كشف الجيش المصري عن استهداف 9 عربات دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولتها اختراق الحدود الغربية مع ليبيا.

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وفي الوقت نفسه، قامت القوات البحرية بتكثيف التمشيط في البحرين المتوسط والأحمر، لتأمين الأهداف الاقتصادية وتأمين الشريط الساحلى ضد أية تهديدات، كذلك تفعيل إجراءات الأمن البحرى داخل مياهنا الإقليمية.

وأمر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي باستمرار القوات المسلحة المصرية التحلي بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، الإثنين الماضي، مع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

كما حضر الاجتماع رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة المصرية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقائد المنطقة المركزية العسكرية