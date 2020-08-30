السراج في خطر.. قائد عسكري ليبي يهدد بالانشقاق عن حكومة الوفاق

هدد قائد عسكري ليبي بالانشقاق عن حكومة الوفاق التي يتزعمها فايز السراج في طرابلس.

وقال محمد الحصان آمر "الكتيبة 166" التابعة لدفاع حكومة الوفاق: "لن أسكت عن الفساد وإذا خرج وزير الداخلية باشاغا من الحكومة فلن تعد تمثلني حكومة الوفاق".

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وذكر موقع "ليبيا 24" أن "الكتيبة 166 مصراتة للحماية والحراسة" التابعة لقوات الوفاق طالبت يوم السبت جميع أفرادها بالتوجه إلى مقراتهم.

وقالت الكتيبة، في بيان لها عبر صفحتها على موقع "فيس بوك"، إن الأوامر الصادرة لأفرادها بالتوجه لمقراتهم جاءت "بسبب أمر في غاية الأهمية."

يأتي هذا بعد ساعات من قرار المجلس الرئاسي بتوقيف وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا عن العمل ومثوله للتحقيق بشأن التجاوزات التي ارتكبت في حق المتظاهرين المطالبين بأبسط مقومات الحياة الكريمة والرافضين للفساد والأوضاع المعيشية المتردية.