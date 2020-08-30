ميشال عون يدعو إلى إعلان لبنان «دولة مدنية»

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأحد، لإعلان لبنان "دولة مدنية"، مشيراً إلى أنه يتعهد بالدعوة إلى حوار يفضي لصيغة توافقية تترجم بالتعديلات الدستورية.

وقال عون، في مقابلة تلفزيونية اليوم: "الأمل موجود دائماً ومهما تكن الصعوبات فعلينا مواجهتها لنتغلب عليها ونتخطاها، ولا ننسى أبداً أننا نرقد تحت التراب على رجاء القيامة فلا يمكن أن نيأس أو نحبط ونحن أحياء".

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وأضاف: "لم أتغير وما زلت كما أنا، إنما القوى المتصارعة خارجياً وداخلياً شكلت حاجزاً أمامي".

ولفت الرئيس اللبناني إلى أن "لبنان هو أول بلد في العالم يحكم فيه من كانوا مع المحتل بعد خروجه".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن عون سيوجه اليوم الأحد، عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، رسالة إلى اللبنانيين، لمناسبة الذكرى المئوية الأولى لإعلان "دولة لبنان الكبير" في الأول من سبتمبر العام 1920، يتبعها حوار مع الإعلامي ريكاردو كرم، يتناول فيه معاني الذكرى وآخر التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.