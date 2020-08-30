شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يوقف الأعمال والأنشطة البرلمانية بجميع الأماكن التابعة لـ"الشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وقف جميع الأعمال والأنشطة البرلمانية والإدارية بجميع الأماكن والمبانى التي كانت تابعة لمجلس الشورى الملغى.

ويأتي هذا القرار تمهيدا لتسليم الأماكن والمبانى التي كانت تابعة لمجلس الشورى الملغى للجنة المالية والإدارية المُشكلة بموجب أحكام المادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ.

فيما أخطرت الأمانة العامة لمجلس النواب المحررين البرلمانيين ،بغلق المركز الصحفى بالمجلس ونقله إلى مكان جديد، نظرا للقيام ببعض الأعمال الإنشائية به، لافتة إلى أنه سيتم تحديد المقر الجديد للمحررين البرلمانيين داخل مجلس النواب فور تجهيزه ورفع كفاءته بالشكل اللائق.

Advertisements



