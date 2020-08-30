5 كوارث كبرى تؤثر فى المواطنين بشكل مباشر بسبب مخالفات البناء.. تعرف عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضرار اقتصادية عديدة تعود على المواطن المصرى، نتيجة لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية فى المحافظات، والتى تسبب فى سوء الخدمات للمواطنين ويؤثر ذلك عليهم بشكل سلبى كبير، ويرصد الخليج 365، أبرز الأضرار التى تقع على المواطن نتيجة لمخالفات البناء 1- تبوير الأراضى الزراعية ويؤدى ذلك لخسارة رقعة زراعية هائلة ويضر ذلك بمصالح المواطنين 2- ارتفاع السلع الغذائية وزيادة الحاجة لاستيراد الأغذية من الخارج وبالتالى الضغط سيكون على العملة المحلية مما يهدد الأمن الغذائى للمواطنين Advertisements 3- اضطرار الدولة لمواجهة المخالفات باستصلاح أراضى زراعية جديدة وباستثمارات هائلة مقارنة بتكلفة الأراضى الزراعية القديمة. 4- تفاقم أعداد مخالفات البناء بشكل ضخم فقد تأثر أداء هذه الشبكات بشكل سلبى كونها مصممة بالأساس لخدمة تناسب فقط الوحدات السكنية غير المخالفة 5- الحد من قدرة الدولة على توفير شبكات النقل العام، مما يكبد المواطن تكاليف مرتفعة مقابل خدمات النقل، وتكون مخالفات البناء مهددة لحياة المواطنين.

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