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الجريدة الرسمية تنشر قرار الوطنية للانتخابات بتصعيد مرشح بدلاً للمرشح المتوفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 51 لسنة 2020، بشأن تصعيد أحد المرشحين بمجلس الشيوخ بدلاً من المرشح المتوفى.

وجاء القرار بتصعيد المرشح إيهاب حلمى رزق الله عن الدائرة 11 محافظة أسيوط، بدلاً من المترشح المتوفى عصام الدين عبد الغنى، لخوض جولة الإعادة طبقاً للكشف المرفق والترتيب الوارد به، على أن ينشر ها القرار في الجريدة الرسمية، وعلى المدير التنفيذي للهيئة تنفيذه.

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